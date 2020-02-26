Порошенко о продлении США санкций против РФ: "Мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России! Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной", - подчеркнул он.

По его словам, этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации в отношении Украинеы подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.

"Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора, возвращения к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова. ВИДЕО