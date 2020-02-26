Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я больше обратила внимание на цифры по доверию к правительству. Но скажем так - доверие к Зеленскому и его рейтинг падает гораздо медленнее, чем может упасть доверие к Кабинету Министров и Верховной Рады. Почему? Мы тоже делали социологию. Например, как видят люди ситуацию с платежами: кто виноват в этой ситуации? - Премьер. А кто должен спасти? - Президент", - рассказывает Кравчук.

На замечание о том, что премьер в Украине "всегда был громоотводом для президента", она сказала:

"Да. Но ввиду того, что у нас монобольшинство, одна команда - оно все равно тянет. Всех может затянуть. Поэтому - да, будем требовать от Кабмина результатов".

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