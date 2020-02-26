Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №58/2020 размещен на сайте главы государства.
Согласно Указу в Украине устанавливается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будут отмечать ежегодно 26 февраля.
А Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку при участии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждения планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.