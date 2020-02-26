Минкульт планирует создать мониторинговый аналитический центр, который будет отслеживать информационные вбросы, - "слуга народа" Кравчук

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Я знаю, что у Бородянского в министерстве есть идея, и они это будут внедрять через несколько месяцев - создание мониторингового аналитического центра, гражданского. Чтобы такой центр мог отслеживать определенные нарративы, которые искусственно забрасываются в информационное пространство. Я допускаю, что нечто похожее должно быть в СНБО", - сказала Кравчук.
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