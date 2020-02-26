Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук

Об этом сказал глава Кабмина Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Логика заключается в том, чтобы сразу, как стартует сезон - начинаем строительные работы на всех возможных направлениях и объектах, которые были определены. Строим не просто объекты, а новые возможности для людей. Большая стройка - это новые рабочие места для людей и качественная инфраструктура в этом году. До конца года построим минимум 100 садов, 100 школ, 100 стадионов и не менее 4 тыс. км дорог по всей Украине", - сказал Гончарук.

Минрегион распределяет деньги ГФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд гривен ГФРР из 7,5 млрд гривен, предусмотренных в 2020 году.

Гончарук сообщил, что благодаря благоприятным погодным условиям, на отдельных участках дорог уже начато строительство. Уже закончены все подготовительные работы, чтобы начать строительные работы на таких важных объектах, как Запорожский мост, соединение дороги Львов-Мариуполь.

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Также Кабмин утвердил порядок использования средств на строительство и реконструкцию трасс:

Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке "Одесса - Николаев - Херсон";

Киев - Сумы - Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

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