Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест, будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", — цитирует пресс-служба замминистра Светлану Панаиотиди.

По ее словам, соответствующее решение может повлиять на увеличение объема инвестиций в космическую отрасль уже в первом квартале текущего года.

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Теперь предприниматели могут получить разрешение на проведение испытаний космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных), в том числе их агрегатов и составных частей.

ЧП также смогут получать разрешение на запуск, управление и возвращение на Землю с околоземной орбиты или из космического пространства ракет-носителей и космических аппаратов.

Для того, чтобы заниматься космической деятельностью, частные предприятия должны подать декларацию о хозяйственной деятельности в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

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