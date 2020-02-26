Одесские полицейские, обокравшие офис организации слепых, уволены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Их уволили за нарушение служебной дисциплины и законности.

"За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания", – говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.

Напомним, что этот инцидент произошел в офисе предприятия, на котором работают незрячие люди.

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