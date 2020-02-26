"Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине

Об этом заявил на пресс-конференции член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - сказал он.

Карпинский уточнил, что альянс прекращает любое сотрудничество с государственными и правоохранительными органами страны.

"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

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Члены "Киберальянса" заявили на пресс-конференции, что обыски у них проходили с нарушением УПК. У Галущенко конфисковали даже роутер забирать который не было необходимости. У Перевезия изъяли ноутбук без батареи, жесткого диска и оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.

"Ukrainian Cyber Alliance объединяет специалистов по кибербезопасности, киберзащите и информационной безопасности. Каждый из нас – сертифицированный специалист… И обвинять нас в том, что мы выкладываем фотографии потому что нам нечего делать – как минимум абсурдно", - добавил Перевезий.

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В свою очередь Карпинский подчеркнул: Ukrainian Cyber Alliance уже третий год официально занимается проблемами кибербезопасности и проблемами объектов критической инфраструктуры Украины.

"За всю деятельность не было ни единого прецедента обвинять нас в каких-либо взломах или в нарушении целостности автоматизированных систем в этой стране", – подчеркнул он.

25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.