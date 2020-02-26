Украинские биатлонисты стали призерами чемпионата Европы: у Пидгрушной серебро, у Пидручного бронза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале суперспринта Пидгрушная с одним штрафом финишировала второй с отставанием 2,8 секунды от россиянки Евгении Павловой (0 промахов). Бронза" - у француженки Хлое Шевалье (1).

Результаты других украинок - Валя Семеренко (3 дополнительных патрона) стала 4, Анастасия Меркушина (1) - 6, Вита Семеренко (5) - 16, Юлия Журавок (3) - 18.

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В финале суперспринта Подручный использовав 3 дополнительных патрона и занял 3 место, финишировав с отставанием 0,5 секунды от победителя белоруса Сергея Бочарникова (2 промаха) и 0,1 секунды - от серебряного призера Адама Вацлавика из Чехии (3).

Украиннец Руслан Ткаленко стал 15, Артем Прима - 23.

Чемпионат Европы по биатлону продлится до 1 марта.

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