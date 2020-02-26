Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.02.20 18:44

Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.

гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как одноразовую помощь от государства", - сказал премьер

В минсоцполитики уточнили, что получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины.

Выплату осуществят единовременно за счет средств государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выплатит по 105 тыс. грн 207 гражданам, совершившим героический поступок, - Гончарук

В то же время это денежное вознаграждение предусмотрено указом президента от 28.03.2019 № 92 "О ​​единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка".

Указ Порошенко вступил в силу с 1 января 2020 года. В указе президента говорилось, что вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года - 2 102 гривны, то есть награда в 2020 году -105 тысяч гривен.

Также Порошенко поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2020 год и последующие годы средства для вознаграждения Героям Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100