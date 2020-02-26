Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерство внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы.

В то же время, отмечают правоохранители, несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется.

Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.

Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.

В то же время представители группы следователей ГСУ НПУ обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.