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26.02.20 18:59

На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала информацию о сегодняшнем раунде переговоров по Донбассу в Минске.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, - Кучма на переговорах по Донбассу в Минске

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