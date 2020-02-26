Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Враг дважды открывал огонь рядом с Марьинкой (11 мин из миномета калибра 120 мм и 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета) и трижды - вблизи Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций ОС - неподалеку от Орехово (4 мины из 120-мм миномета, 25 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета) и за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

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"Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Без потерь.