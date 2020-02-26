СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах "ДНР", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистское контент.

"В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Злоумышленница популяризирует террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований", - уточняют в СБУ.

Отмечается, что жительница Конотопа Сумской области действовала аналогично.

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"В частности, в соцсетях женщина агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковых "Сумской народной республики", - говорится в сообщении.

В квартирах женщин правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК. Продолжаются следственные действия.