Мониторинговый визит комиссара СЕ Миятович в оккупированный Крым может состояться по согласованию с Украиной, - Зеленко

Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала во время марафона на Радио Крым.Реалии "Россия в Крыму. 6 лет сопротивления", информирует Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос может быть рассмотрен тогда, когда мы будем четко понимать, каким будет формат этой поездки и какова возможность рассмотреть все аспекты защиты прав человека в Крыму. И, конечно, это будет зависеть от того, насколько этот визит будет полноценным с точки зрения привлечения Украины", - сказала пресс-секретарь украинского МИД.

По ее словам, Украина готова "создать все условия для того, чтобы наши международные партнеры увидели реальную картину" в Крыму.

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"Не такой, какой ее представляет Москва, устраивая какие-то точечные мероприятия. Чтобы этот мониторинг осуществлялся с привлечением крымскотатарской общественности, которая рассказала, какова реальная ситуация с соблюдением их прав и свобод. Потому что мы видим, что до сих пор многие крымские татары находятся в заключении, как в Крыму, так и в России", - отметила Зеленко.

Напомним, летом 2019 года пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

В Офисе комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили, что Дуня Миятович планирует посетить оккупированный полуостров. При этом добавили, что "есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму".

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, ищите дураков", - заявил тогдашний глава МИД Павел Климкин.

Визит не состоялся.

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