Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

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