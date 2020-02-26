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26.02.20 21:29

Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям на заседании 26 февраля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобразования. 

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Аттестационная коллегия МОН отменила несколько решения спецсоветов, в том числе:

Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"

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