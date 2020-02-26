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26.02.20 21:54

Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности по обеспечению конфиденциальности данных, указанных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были введены прошлым руководством ГПУ.

Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

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