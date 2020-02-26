Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров 26 февраля 2020 года назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.

Имеет более 10 лет опыта в вопросах реформирования отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Долгое время специализируется на вопросах дерегуляции и евроинтеграции.

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