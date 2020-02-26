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26.02.20 22:04

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов считает главной задачей на посту - преодоление коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Синегубов сообщил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней на посту.

"Уже с первых дней в должности ко мне пытались подойти со взятками. Все получили заявление в правоохранительные органы. Коррупционные потоки наверху Полтавской ОГА отрублены. Ни я, ни мои заместители взяток не берем, - заверил Олег Синегубов. - Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады. Надеюсь, что все правоохранители области услышат и сделают правильные выводы. Если нет, то кадровые выводы будут сделаны по ним".

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов 01

По словам председателя Полтавской ОГА, коррупция имеет не только экономический характер. Ее политический характер ярко прослеживалась во время провокаций в Новых Санжарах.

"За протестантами стоят определенные бизнес и политические группировки. Они боятся потерять прибыль, которую раньше постоянно получали от коррупционных схем. И стремятся дестабилизировать ситуацию, но мы не допустим этого сделать", - сообщил Олег Синегубов.

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