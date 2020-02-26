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26.02.20 22:31

В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского маршала Жукова, - Нацкорпус

На очередной сессии Харьковский городской совет проголосовал за возвращение старого названия проспекта Григоренко - его снова переименовали в проспект имени советского маршала Жукова. Несмотря на предыдущий приговор суда о незаконности такого решения, за него проголосовали 52 депутата. Также возвращение старого названия поддержал городской голова Геннадий Кернес.

В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского маршала Жукова, - Нацкорпус

На информацию о возвращении названия уже отреагировали местные патриоты и представители "Национального Корпуса", которые активно выступали за "декоммунизацию" проспекта имени Жукова.

В телеграм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил , что считает решение харьковских депутатов незаконным."52 ватника под руководством Кернеса сегодня снова решили назвать проспект Григоренко именем Жукова. Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, который ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон (ст. 1 ЗУ о декоммунизации), снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы", - написал Билецкий.

Политик также добавил, что отстоять названия украинских улиц - это дело чести всех патриотов Харькова. Очевидно, баталии по проспекту то Жукова будут продолжаться.

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