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26.02.20 22:34

Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко

Ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной и тенденции к ее улучшению нет.

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Об этом во время форума Age of Crimea (Время Крыма) заявил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет... Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия - это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморье и восточную часть планеты. Ограничение доступа для конкурентов в мире - это задача Кремля", - заявил Воронченко.

По словам адмирала, наращивание Россией силы в Черноморском регионе началось с 2003 года, когда был подписан договор между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря. Договор предусматривает ограничение для захода сюда кораблей третьих стран. Аналогичный договор в 2018 году относительно Каспия подписали пять стран.

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"И там Россия преследует свои интересы, ведь именно с Каспия были выпущены первые калибры по Сирии", - отметил Воронченко, добавив, что из Крыма обеспечивается театр военных действий в Сирии, Ливии, Африке.

По информации командующего ВМС, Россия перепланирует свои активы для достижения максимального эффекта в Средиземном море и для дальнейшего распространения влияния на другие регионы. "Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота, 60% получил Черноморский флот, 20% - Балтийский флот, и по 10% соответственно Северный и Тихоокеанский флот. То есть Путин аккумулирует внимание на Черном море", - подчеркнул командующий.

Воронченко привел статистику усиления военного присутствия РФ в Черноморском регионе и угроз для Украины. "Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей - уже 42, из них 12 носителей ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал" - то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", - спрогнозировал Воронченко.

Кроме того, в Крыму Россия разместила семь подводных лодок, шесть из которых современные и очень эффективные. Также россияне усилили сухопутный компонент. "Показатели свидетельствуют, что россияне в несколько раз увеличили сухопутный компонент. Там создан 22-й Армейский корпус и есть прогнозы, что армейский корпус будет превращен в двадцать вторую Армию", - сообщил адмирал.

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Если противокорабельных комплексов в Крыму раньше вообще не было, то сейчас они присутствуют в составе 15-й противокорабельной бригады. По всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.

Относительно противовоздушной обороны, то, по словам Воронченко, россияне переоснастили ее новейшими комплексами С-400, которые разбросаны практически по всему Крыму.

Главнокомандующий вспомнил захват в 2014 году платформ и месторождений, строительство Керченского моста, переброску сил с Каспийской флотилии к Азовскому морю, запрет свободного судоходства в 2018 году, перекрытие в 2019 году четырех участков в Черном море во время проведения многонациональных учений, что создало препятствия для гражданского судоходства. Все эти действия негативно влияют на экономику Украины.

По мнению Воронченко, РФ имеет большие геополитические интересы в Черноморском регионе, которые ведут к ее господству здесь. "Россия стремится консолидировать свои силы в треугольнике Каспий-Азов-Черное море. Для какой цели? Накрыть "зонтиком" Кавказ, заставить Украину отказаться от моря, для стратегического господства над Украиной и ее союзниками в Черном море, а также, если брать такое геополитическое понятие - для блокировки китайских проектов на Запад. И непосредственно - это продвижение силы через Средиземное море в Западную Азию", - заявил адмирал.

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Он также напомнил, что с открытием Турецкого потока Россия установила гидроакустические станции вдоль всего Турецкого потока и "видит, что делается под водой". Аналогичный рубеж она создала с Тарханкута, установив тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

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