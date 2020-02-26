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26.02.20 22:45

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма. ФОТОрепортаж

В Латвии в День сопротивления оккупации Крыма активисты провели пикетирование посольства Российской Федерации в Риге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 01

В пикетировании-манифестации под украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами приняли участие около двадцати активистов.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 02

Участники скандировали лозунги в поддержку Украины, её независимости и территориальной целостности, а также требование об освобождении украинских политзаключенных (на одном из плакатов был приведен полный их список). В общей сложности, на плакатах напротив окон российского посольства были антиокупантские надписи на четырех языках - латышском, украинском, крымскотатарском и английском.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 03

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У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 04
У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 05

В мероприятии приняла участие депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Во время акции выступали латвийский журналист, публицист, волонтер Имант Лиепиньш, активисты Айнис Спрогис и Андрей Анцанс. Организатор мероприятия, руководитель Общества поддержки Украины/Ukrainas atbalsta biedriba Татьяна Лазда, зачитала обращение в поддержку украинских политзаключенных.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 06

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