Администрация российской тюрьмы грозит незаконно осужденному украинцу Якименко изнасилованием, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют. Перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении там вреда нашему соотечественнику связаны с его неоднократными обращениями ко мне и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения.

Кроме того, несмотря на все мои требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Владимиру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. Он до сих пор не осмотрен врачами", - подчеркнула она.

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Омбудсмен снова попросила Москалькову "немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также оказать содействие в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины".

"Прошу представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями", - отмечает Денисова.

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Напомним, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.