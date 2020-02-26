Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве

Свой комментарий она сделала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, на замену мальчикам с квартала приходят взрослые дяди, которые их заказывали на корпоративы. Хотя и раньше мальчиками дергали взрослые дяди, которые их поставили работать "новыми лицами". Но те лица в реальной, а не киношной жизни не смогли даже сыграть роли самостоятельной "команды технократов"… Печально это все и предсказуемо. Страшно, что скамейка запасных этой команды короче табуретки, и из 250 новых лиц парламента нет 20 нормальных управленцев", - отметила она.

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.