Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк

Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что атаку наемников РФ в районе Золотого можно объяснить либо попыткой срыва переговоров, либо расшатыванием ситуации в обществе, любо попыткой занять позиции украинских бойцов. Министр также выразил убежденность, что эта военная операция не удалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - считает Загороднюк.

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Министр также заверил, что бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках.

"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", - пояснил он.

Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.

"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014 года и не поменялось до сих пор", - добавил он.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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На саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне". В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.