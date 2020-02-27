Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк

Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Он уверен, что атаку наемников РФ в районе Золотого можно объяснить либо попыткой срыва переговоров, либо расшатыванием ситуации в обществе, любо попыткой занять позиции украинских бойцов. Министр также выразил убежденность, что эта военная операция не удалась.
"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - считает Загороднюк.
Министр также заверил, что бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках.
"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", - пояснил он.
Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.
"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014 года и не поменялось до сих пор", - добавил он.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
На саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.
Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне". В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.