Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за коронавируса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, решение приняли из-за роста количества зараженных коронавируса и распространение его в Европе.

Также в Литве создан Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который будет координировать действия по сопротивления вируса. Его возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В то же время, в Литве пока нет зафиксированных случаев коронавируса.

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Объявления режима экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению предписания по миграции из определенных стран или регионов в Литву и из нее.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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