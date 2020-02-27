"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, "Минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - сказал Загороднюк.

По его словам, заключенные "минские соглашения" Украина выполняет и готова выполнять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк

"Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - сказал министр обороны.

На сегодняшний день у Минобороны есть четкая канва действий.

"Есть "минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы как Министерство обороны идем по тем документам, которые у нас есть. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД", - отметил Загороднюк

Он также отметил, что все известное ему о возможных планах изменения урегулирования ситуации никак не меняет стратегические позиции Украины.

Также читайте: Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, - Кучма на переговорах по Донбассу в Минске