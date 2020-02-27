Один украинский воин погиб, один получил ранение и еще один боевую травму, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- два раза рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и осуществил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
- трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил четыре обстрела по позициям ВСУ, а именно:
- рядом с Орехово - из 120-мм миномета - 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов;
- за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевую травму", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.