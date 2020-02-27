Если Зеленский скажет, то мне хватит двух минут, чтобы написать заявление, - Загороднюк о своей возможной отставке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, собираются ли его уволить Загороднюк ответил, что ему ничего не известно об этом: "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так".

"Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сообщил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.