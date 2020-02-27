Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.02.20 09:15

Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав

Промежуточными животными-носителями коронавируса COVID19 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

кот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина", - говорится в сообщении.

В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при -20° C.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У 89 эвакуированных из Ухани, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен, - Данилов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100