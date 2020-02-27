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27.02.20 10:33

После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, - "Черноморнефтегаз"

С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.

После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, - "Черноморнефтегаз"

Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", – сказала она.

По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается, в том числе из-за международных санкций.

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Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.

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