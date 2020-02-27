"Укрзализныцю" привлекут к ремонту и строительству автодорог, - "Укравтодор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова "Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци".

"Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений и в условиях разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", - отметил он.

Отмечается, что обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать, календарный план ремонтов будет происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.

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