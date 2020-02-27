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27.02.20 10:38

"Укрзализныцю" привлекут к ремонту и строительству автодорог, - "Укравтодор"

"Укравтодор" будет координировать работу "Укрзализныци" для того, чтобы предприятие вовремя привозило грузы, необходимые для строительства и ремонта дорог.

поезд,уз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова "Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци".

"Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений и в условиях разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", - отметил он.

Отмечается, что обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать, календарный план ремонтов будет происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор. КАРТА

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