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27.02.20 10:44

В Украине появилась "грин-карта" для IT-специалиста, - замминистра цифровой трансформации Борняков

Сегодня Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях из-за рубежа.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в  Facebook.

"В Украине стартует собственная "грин-карта" - желто-голубая!", - написал он.

По словам Борнякова, это означает, что украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5000 специалистов, которые смогут:

- получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем;

- им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;

- их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

- они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине;

- они не привязаны к конкретному месту работы и должности;

- они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

- они смогут открывать ЧП

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"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 000 вакансий ІТ-специалистов. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов. Отнимите от общего количества middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе у американских гигантов - пропасть расширится еще больше", - отметил Борняков.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн.

В Украине появилась грин-карта для IT-специалиста, - замминистра цифровой трансформации Борняков 01

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