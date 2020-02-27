Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская. ДОКУМЕНТ

Об этом заявила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дел против Януковича, которые переданы в ГБР, то нужно помнить, что часть из них расследуется следователями, непосредственно подчиненными прежнему защитнику Януковича А. Бабикову. А не отделом по делам Майдана, который якобы выведен из-под управления Бабикова напрямую директору", - написала Закревская в Facebook.

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В качестве примера она привела производство "по узурпации власти Януковичем", которое, по ее данным, "расследуют следователи, находящиеся под прямым контролем бывшего адвоката подозреваемого Януковича - первого заместителя директора ГБР".

"В этом производстве состоялась очередная попытка рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу. Суд, кстати, не может избрать меру подозреваемому Януковичу уже третий год... Месяц назад другой судья Печерского суда именно в этом производстве рассматривал заявление Александра Бабикова об отводе прокурора Нескородяного. На момент рассмотрения отвода Бабиков, который собственно его подал, уже работал по другую сторону баррикад - первым заместителем директора ГБР, которому подчиняется Главное следственное управление, в котором работают теперь следователи, расследующие дело", - отметила Закревская.







По словам Закревской, вопрос о том, находится ли дело об узурпации власти Януковичем в управлении, которое занимается делами Майдана, или в управлении, которым руководит Бабиков, задавался директору ГБР Венедиктовой, но пока остался без ответа.

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Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.