Минэкономики подготовило постановление о демонополизации экспорта вооружения и военной техники, - замминистра Панаиотиди

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает Цензор.НЕТ.

"Демонополизация экспорта вооружения и военной техники (ВВТ). Подготовила и вынесла на общественное обсуждение вопрос демонополизации экспорта ВВТ. Для тех, кого интересует эта тема. Она достаточно специфическая для широкой общественности, но от того, не становится менее важной. Пишите комментарии, позицию и замечания, если таковые имеются. Попробую найти время и написать колонку. По этому поводу надо. Важно. Сейчас - информация на сайте по ссылке", - рассказала она.

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В частности, постановлением предлагается исключить из предыдущих постановлений Кабмина положения, которые обязывают устанавливать цены на товары военного назначения по согласованию с уполномоченным субъектом хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе с целью избежания недобросовестной конкуренции.

Как отмечается в пояснительной записке, действие этих норм создает искусственный барьер для субъектов хозяйствования при проведении внешнеторговых операций товарами военного назначения. Это, в свою очередь, не способствуют развитию конкуренции и ограничивает для отечественных производителей товаров военного назначения возможности самостоятельного выхода на внешние рынки.