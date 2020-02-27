Коронавирус COVID-19: в Минздраве рассказали о тест-системах и как они работают

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"5 февраля Центр общественного здоровья МОЗ Украины получил первые тест-системы для выявления коронавируса (2019-nCoV). Это комплект реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью определения нового коронавируса. Комплект состоит из набора реагентов, каждый из которых содержится в отдельной емкости определенного объема", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Также сообщается, что диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

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"Полученная тест-система и реагенты рассчитаны на около 30 исследований, чего вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. Также лабораторной диагностике на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач: "Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации относительно забора образцов и транспортировки их в лабораторию".

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Как сообщалось ранее, тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 в первую очередь поставят в области, куда прибывают больше людей из Италии, в частности во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую