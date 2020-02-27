Офис генпрокурора отстоял арест имущества соратника Януковича стоимостью 22 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Указанное лицо, по версии следствия, подозревается в организации уклонения от уплаты налогов, подделке документов и покушении на завладение бюджетными средствами (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Так, Киевский апелляционный суд вернул апелляционные жалобы стороны защиты и представителя предприятия на решение Печерского райсуда о наложении ареста на корпоративные права (доли в уставном капитале субъектов хозяйствования) в указанном уголовном производстве. Суд апелляционной инстанции вынес такое решение в связи с окончанием срока на апелляционное обжалование соответствующих решений и отсутствием обоснованных оснований для его восстановления.

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