Отец застрелил сына из охотничьего ружья на Львовщине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в Facebook.
"Сегодня, 27 февраля около 00:30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, прибыв на вызов, в жилом доме в одном из сел Золочевского района они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.
"Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя. Орудие убийства изъято, будем устанавливать происхождение ружья и на законных ли основаниях оно хранилась. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.