Отец застрелил сына из охотничьего ружья на Львовщине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в Facebook.

"Сегодня, 27 февраля около 00:30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, прибыв на вызов, в жилом доме в одном из сел Золочевского района они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.



Фото: полиция /Facebook

"Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя. Орудие убийства изъято, будем устанавливать происхождение ружья и на законных ли основаниях оно хранилась. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.