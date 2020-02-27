Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа на 51 тыс. грн за декларирование недостоверной информации

Прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которому инкриминируется предоставление недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

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26 февраля 2020 во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен. Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.