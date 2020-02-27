Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко

Об этом она сказала это в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, речь идет не только об информационных, а прежде всего, об организационных просчетах.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что власть продолжает делать вид, что ничего не происходит, несмотря на то, что вирус стремительно распространяется по Европе.

"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит? И вообще, как может министр здравоохранения при таких рисках, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу?" - возмутилась Тимошенко.

Она считает, что власть не прошла "тест на коронавирус" и украинцы, по сути, вынуждены защищаться сами.

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