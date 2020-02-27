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27.02.20 13:07

Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР

Российскими пропагандистами активизировано распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников.

Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций.

В то же время российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников.

"В очередной раз отметим, что украинские защитники стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно с легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе гражданских мирных жителей и инфраструктуры местного населения", - говорится в сообщении.

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