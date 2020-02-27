В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом 27 февраля сообщает местный сайт Express Ilustrowany.

Вирус обнаружили у 25-летней девушки.

Отмечается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде. В Лодзь она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.

По сообщению СМИ, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.

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Как сообщалось, в конце декабря 2019 власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек. Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.