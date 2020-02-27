Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гочарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузки ГФС, вчера - Центрэнерго, сегодня - прекращаем сделки с НДС. Правительство ликвидирует все "теневые схемы", в частности нечестные тендеры или налоговые схемы", - написал Гончарук в фейсбуке.

Глава правительства отметил, что "ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно".

"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться за сделки... В прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся!" - утверждает Гончарук.

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"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС. Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должен уйти в историю. При этом украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую", - добавил премьер-министр.