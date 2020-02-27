На рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой: "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сегодня, 27 февраля, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранной ым агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.



Фото: сайт Нацполиции

На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

В сети начали появляться видео с места событий. На записи слышны выстрелы и видно мужчину с предметом, похожим на пистолет.

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Как пишет местное издание "Весь Харьков" со ссылкой на очевидцев событий, на въезде в ТРЦ "Барабашово", где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, в ходе противостояния сегодня утром произошли столкновения между предпринимателями рынка и группой людей в количестве около 50 человек.

По словам очевидцев, неожиданно, около часа назад, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодчиков в (скорее всего, их подвезли) в униформе без опознавательных знаков.

Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и распылили газ.

В это время мимо проходили покупатели с детьми, среди них есть надышавшиеся газом.

На место прибыла полиция, правоохранители, облаченные в спец защиту, развели стороны, встали между ними.

Как сообщает в прямом эфире с места событий харьковский правозащитник Андрей Ильгов, сейчас группа молодых людей грузится в автобус.

Тем временем глава ХОГА Алексей Кучер комментируя события на рынке "Барабашово", назвали их недопустимыми для цивилизованного города и призвал Геннадия Кернеса и Александра Фельдмана остановить выяснение отношений на площадке "Барабашово".

"Мы знаем бенефициаров этой истории. Обращаясь к ним, я призываю (городского голову Харькова. - ИФ) Кернеса Геннадия Адольфовича, я призываю (народного депутата, собственника концерна "АВЭК и Ко", которому принадлежит ТЦ "Барабашово". - ИФ) Александра Борисовича Фельдмана прекратить разборки на платформе "Барабашово", это выяснение личных отношений", - добавил глава ХОГА., слова которого цитирует Интерфакс-Украина.

Также Кучер сказал, что завтра едет в Киев и о данной ситуации будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, за медпомощью обратились 4 человека.

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказал Забашта.

Получить комментарии полиции и Харьковского горсовета по поводу происходящего агентству пока не удалось.

5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.