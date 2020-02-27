Состояние здоровья незаконно удерживаемых Россией крымских татар Смаилова и Умерова значительно ухудшилось , - Денисова

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шабан Умеров, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", имеет хронические проблемы с сердцем. Он жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливается в вечернее время. Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся заболевание сердца", - сообщила Денисова.

Смаилов, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", сообщил об обострении хронического гайморита из-за ненадлежащих условий содержания. Также администрация колонии игнорирует его неоднократные обращения о предоставлении очков для зрения.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления. В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь", - заявила Денисова.

Она также обратилась к представителям международных правозащитных организаций и миссий с просьбой принять меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины.

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