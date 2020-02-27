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27.02.20 14:05

Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции возможна эпидемия коронавируса.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Le Monde.

Сегодня утром президент Франции в сопровождении медицинских чиновников и министра здравоохранения Оливье Верана посетил старейшую больницу Парижа Питье Сальпетриер, где от вируса COVID-19 умер первый французский пациент - 60-летний учитель.

"Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей", - заявил Макрон.

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Таким образом он дал понять, что Франция готовится к любой ситуации и что французская система здравоохранения способна на нее реагировать.

Напомним, 25 февраля Оливье Веран заявил, что во Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране.

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