НАБУ во второй раз обязали расследовать записи "Трубу прорвало", - адвокат Головань

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге в издании "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ руками и копытами упирается лишь бы не расследовать записи "Трубу прорвало". Незаконно не регистрировали уголовное производство. Были вынуждены решением Высшего антикоррупционного суда начать расследование по факту возможного незаконного влияния Директора ГБР на следователей для организации политического преследования пятого президента Украины", - отметил адвокат.

По его словам, зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов расследование "похоронить".

"Мешали ходатайства адвокатов Петра Порошенко - потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 г. на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим. То постановление 28 января 2020 отменил Высший антикоррупционный суд. Однако в НАБУ настолько боятся даже подступиться к расследованию записей вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами, что они наплевали на решение суда и 4 февраля 2020 отказали в признании Петра Порошенко пострадавшим повторно", - уточнил адвокат.

Головань рассказал, что вчера, 26 февраля, Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим.