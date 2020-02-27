Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга граждане с признаками недуга будут направляться в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах.

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