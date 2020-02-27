Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация. В связи с этим, все остальные шаги по укреплению Украины - в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества - это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины - не имеет смысла", - сказал он.

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Волкер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому удалось занять четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, которая не позволила России выйти из-под международного давления. То, что Зеленский заявил о готовности двигаться дальше, вызвало вопрос, что для этого готова сделать Москва. "И я думаю, это сработало", - сказал Волкер.